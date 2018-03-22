Хэмилтон советует Риккьярдо не портить отношения с «Ред Буллом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посоветовал гонщику «Ред Булла» Даниэлю Риккьярдо не портить отношения с командой. Австралиец пока не продлевает контракт с «Ред Буллом», имея в виду в том числе возможность перехода в «Мерседес» на следующий сезон.

— Важно посмотреть на историю пилотов и стараться не отдаляться от команды, в которой находишься, — цитирует F1i Хэмилтона. — Но всем, конечно, хочется на определенном этапе попробовать что-то новое. Однако в команде много людей. Важно, чтобы они чувствовали хорошее отношение и стремились тебе помогать. Есть примеры, когда пилоты все портили, сами раскачивали лодку. Риккьярдо в отличной команде. Думаю, в этом году у него будут шансы на победу.