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Хэмилтон советует Риккьярдо не портить отношения с «Ред Буллом»
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Хэмилтон советует Риккьярдо не портить отношения с «Ред Буллом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посоветовал гонщику «Ред Булла» Даниэлю Риккьярдо не портить отношения с командой. Австралиец пока не продлевает контракт с «Ред Буллом», имея в виду в том числе возможность перехода в «Мерседес» на следующий сезон.
— Важно посмотреть на историю пилотов и стараться не отдаляться от команды, в которой находишься, — цитирует F1i Хэмилтона. — Но всем, конечно, хочется на определенном этапе попробовать что-то новое. Однако в команде много людей. Важно, чтобы они чувствовали хорошее отношение и стремились тебе помогать. Есть примеры, когда пилоты все портили, сами раскачивали лодку. Риккьярдо в отличной команде. Думаю, в этом году у него будут шансы на победу.
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