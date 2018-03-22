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Монтойя планирует выступить в «24 часах Ле-Мана» сезона-2018
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Монтойя планирует выступить в «24 часах Ле-Мана» сезона-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, выигрывавший Гран-при Монако и «Инди-500», намерен в 2018 году выйти на старт суточного марафона «24 часа Ле-Мана».
Колумбиец должен стать одним из пилотов команды United Autosports, которая выставляет прототипы Ligier JS P217 Gibson в классе LM P2, в настоящее время обсуждает финальные формальности контракта. Подтверждение должно последовать в ближайшее время, сообщает Sportscar365.
Ранее пилот заявил о желании побороться с испанским гонщиком Фернандо Алонсо за «тройную корону автоспорта», включающую в себя победы в Монако в Формуле-1, в «Инди-500» и в Ле-Мане. При этом представитель «Макларена» в текущем году поедет в классе LM P1 за заводскую «Тойоту».
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