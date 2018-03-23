Ещё
Леклер с испугом отказался от подарка в виде змеи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леклер с испугом отказался от подарка в виде змеи 

Чемпионат.com 4 часа назад
С 23 по 25 марта в австралийском Мельбурне пройдёт первый этап чемпионата мира Формулы-1 в 2018 году. В преддверии старта сезона пилоты проводят медийные мероприятия. Так, во время одного из них забавное происшествие случилось с новобранцем «Заубера» Шарлем Леклером.
Пилоту предложили сфотографироваться, положив на шею змею. Монегаск с трудом согласился на это, однако услышав, что пресмыкающееся подарок, он быстро снял с себя животное, поблагодарив болельщиков.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Формула-1: дебют Сироткина, борьба «Феррари» и «Ред Булл», надежды «Хонды» Феттель определился с именем своей новой машины Уэббер: нет причин, почему Австралия лишится первого места в календаре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК50
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение