Леклер с испугом отказался от подарка в виде змеи

С 23 по 25 марта в австралийском Мельбурне пройдёт первый этап чемпионата мира Формулы-1 в 2018 году. В преддверии старта сезона пилоты проводят медийные мероприятия. Так, во время одного из них забавное происшествие случилось с новобранцем «Заубера» Шарлем Леклером

Пилоту предложили сфотографироваться, положив на шею змею. Монегаск с трудом согласился на это, однако услышав, что пресмыкающееся подарок, он быстро снял с себя животное, поблагодарив болельщиков.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».