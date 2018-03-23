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Эксперт назвал основных претендентов на победу в Гран-при в Австралии
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Эксперт назвал основных претендентов на победу в Гран-при в Австралии 

Газета.Ru 2 часа назад
Бывший спортивный директор «Формулы России» и автогонщик Иван Самарин назвал фаворитов за победу в Гран-при в Австралии. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"Основная борьба за титул развернется между «Мерседесом», «Ред Буллом» и "Феррари". Больших конструктивных изменений в техрегламенте не было. Поэтому, если в «Мерседесе» все сделали верно — должны остаться впереди. Что касается персоналий, хотелось бы видеть борьбу между Льюисом Хэмилтоном, Даниэлем Рикьярдо, Максом Ферстаппенем и Себастьяном Феттелем. Вальттери Боттас с Кими Райконеном также вполне могут добавить масла в огонь", — сказал Самарин.
По итогам первого свободного заезда лучшее время показал гонщик «Мерседеса» британец Хэмилтон.
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