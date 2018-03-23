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Третий российский пилот в истории «Формулы-1» дебютирует на Гран-при в Австралии
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Третий российский пилот в истории «Формулы-1» дебютирует на Гран-при в Австралии 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Третий российский пилот в истории «Формулы-1» Сергей Сироткин дебютирует в самой престижной гоночной серии планеты. Он примет участие в заезде Гран-при 2018 года в Австралии, сообщает газета «Известия».
Перед стартом сезона 22-летний россиянин стал основным пилотом британской команды «Уильямс». Его партнером по команде будет 19-летний канадский гонщик Лэнс Стролл, который в 2017 году занял третье место на Гран-при Азербайджана.
Как отметил бывший пилот «Формулы-2», экс-спортивный директор «Формулы России» Иван Самарин, от Сироткина не ждут мгновенного успеха уже в первой гонке. «Хорошим результатом будет середина пелатона, оптимистичным − шестое−десятое места», − подчеркнул эксперт. По его словам, молодой гонщик хорошо зарекомендовал себя зимой. «Для Сергея сейчас важен не столько абсолютный результат на трассе, сколько общий результат в паддоке Ф1 − работа с командой, прессой, фанатами, а также стрессоустойчивость», − пояснил Самарин.
При этом, по мнению пилота SMP Racing Михаила Алешина, Австралия − не лучшее место для дебюта. «Австралия всегда тяжела для дебютантов. Все-таки Сергею было бы намного комфортнее на тех трассах, где он уже выступал. Так что в Мельбурне ему будет непросто», − отметил Алешин. При этом гонщик напомнил, что у российского дебютанта достаточно тренировочного времени, поэтому «если не будет технических проблем, Сироткин должен быстро освоиться и составить конкуренцию лидерам».
По прогнозам экспертов, в этом году победу в чемпионате мира и Кубке конструкторов будут оспаривать три «конюшни». «Основная борьба за титул развернется между „Мерседесом“, „Ред Буллом“ и »Феррари", − заявил Иван Самарин. Он также добавил, что рассчитывает на напряженное противостояние между такими спортсменами, как Льюис Хэмильтон, Даниэль Рикьярдо, Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.
Отмечается, что Сергей Сироткин станет третьим российским гонщиком «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.
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