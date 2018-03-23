Третий российский пилот в истории «Формулы-1» дебютирует на Гран-при в Австралии

Третий российский пилот в истории «Формулы-1» Сергей Сироткин дебютирует в самой престижной гоночной серии планеты. Он примет участие в заезде Гран-при 2018 года в Австралии, сообщает газета «Известия»

Перед стартом сезона 22-летний россиянин стал основным пилотом британской команды «Уильямс». Его партнером по команде будет 19-летний канадский гонщик Лэнс Стролл, который в 2017 году занял третье место на Гран-при Азербайджана.

Как отметил бывший пилот «Формулы-2», экс-спортивный директор «Формулы России» Иван Самарин , от Сироткина не ждут мгновенного успеха уже в первой гонке. «Хорошим результатом будет середина пелатона, оптимистичным − шестое−десятое места», − подчеркнул эксперт. По его словам, молодой гонщик хорошо зарекомендовал себя зимой. «Для Сергея сейчас важен не столько абсолютный результат на трассе, сколько общий результат в паддоке Ф1 − работа с командой, прессой, фанатами, а также стрессоустойчивость», − пояснил Самарин.

При этом, по мнению пилота SMP Racing Михаила Алешина , Австралия − не лучшее место для дебюта. «Австралия всегда тяжела для дебютантов. Все-таки Сергею было бы намного комфортнее на тех трассах, где он уже выступал. Так что в Мельбурне ему будет непросто», − отметил Алешин. При этом гонщик напомнил, что у российского дебютанта достаточно тренировочного времени, поэтому «если не будет технических проблем, Сироткин должен быстро освоиться и составить конкуренцию лидерам».