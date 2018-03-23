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Сироткин стал 18-м во второй практике Гран-при
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Россиянин Сироткин стал 18-м во второй практике Гран-при Австралии «Формулы-1» 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 18-е время по итогам второй сессии свободных заездов в рамках первого этапа нового сезона "Формулы-1" — Гран-при Австралии.
Лучший результат, как и в первой практике, показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который проехал быстрейший из 35 кругов за 1 минуту 23,931 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (34 круга, +0,127 секунды), тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из "Мерседеса" (34 круга, +0,228).
Сироткин проехал 37 кругов, времени Хэмилтона он уступил 2,043 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (32 круга, +1,612).
Третья практика и квалификация Гран-при Австралии пройдут в субботу.
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