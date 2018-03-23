Россиянин Сироткин стал 18-м во второй практике Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин показал 18-е время по итогам второй сессии свободных заездов в рамках первого этапа нового сезона "Формулы-1" — Гран-при Австралии. Лучший результат, как и в первой практике, показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон , который проехал быстрейший из 35 кругов за 1 минуту 23,931 секунды. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (34 круга, +0,127 секунды), тройку лучших замкнул финн Вальттери Боттас из "Мерседеса" (34 круга, +0,228). Сироткин проехал 37 кругов, времени Хэмилтона он уступил 2,043 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м (32 круга, +1,612). Третья практика и квалификация Гран-при Австралии пройдут в субботу.