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Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й
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Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Motorsport.com
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал быстрейшим во второй тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Второе время показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий — финн Валттери Боттас («Мерседес»). Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин — 18-й.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая практика 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:23.931 2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.127 3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.228 4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.283 5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.520 6. Ромен Грожан (Haas) +0.717 7. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.790 8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.269 9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.315 10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.354 11. Карлос Сайнс-младший (Renault Sport F1) +1.459 12. Серхио Перес (Force India) +1.482 13. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.532 14. Лэнс Стролл (Williams) +1.612 15. Эстебан Окон (Force India) +1.957 16. Брендон Хартли (Scuderia Toro Rosso) +1.994 17. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.014 18. Сергей Сироткин (Williams) +2.043 19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.883 20. Шарль Леклер (Sauber) +2.884
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