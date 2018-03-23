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Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной «Мазде» по трассе Формулы-1
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Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной «Мазде» по трассе Формулы-1 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Пилота команды Формулы-1 Red Bull Дэниэла Риккардо прокатили по трассе Гран-при Австралии на пассажирском месте в Mazda MX-5 с 1032-сильным роторным турбомотором. Ролик с заезда опубликован на официальном канале гоночного коллектива на YouTube.
За рулем «Мазды» находился дрифет Мэд Майк, который также входит в программу поддержки спортсменов компании Red Bull. По автодрому Майк и Дэниэл проехали в дрифте. Как сообщает Speed Hunters, использовавшийся для заезда автомобиль оснащен двигателем PPRE 26B с двумя турбинами Garrett GTX40. 1032 силы этот агрегат выдает при низком давлении наддува.
Ролик был снят на трассе, которая примет первый этап Формулы-1 2018 года. Гонка на автодроме в Мельбурне состоится в воскресенье, 25 марта.
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