Валттери Боттас: Поводов для беспокойства нет

Пятничные тренировки прошли для Валттери Боттаса не без проблем, но в итоге финн показал третье время. После завершения работы на трассе в Альберт-парке он сказал, что сложности с техникой не вызывают беспокойства.

Вопрос: Как прошли первые две тренировки нового сезона? Валттери Боттас: Я должен поблагодарить команду — судя по всему, сейчас мы в хорошей форме. По-моему, начало неплохое. После некоторых сложностей в первой сессии во второй тренировке машина вела себя гораздо лучше, но нам ещё предстоит раскрыть её потенциал. Главное сегодня — это радость от возвращения на трассу и предвкушение гонки.

Вопрос: Вернемся к разговору о проблемах в первой тренировке: возникли какие-то неполадки, которые вы не заметили на тестах? Это вызывает беспокойство, или в них нет ничего особенного? Валттери Боттас: У нас нет поводов для беспокойства.

Вопрос: Вас что-либо удивило сегодня? Валттери Боттас: Судя по всему, борьба будет очень плотной, и разница в скорости между Ferrari, Red Bull Racing и Mercedes невелика. Впрочем, этого следовало ожидать. Пока никаких сюрпризов, но посмотрим, что нас ждет завтра.

Вопрос: После сессии вас вызвали к стюардам, чтобы обсудить инцидент с Кими. Вероятно, многих интересует, не мешает ли Halo разглядеть, что происходит в поворотах? Валттери Боттас: Я ожидал, что Кими уступит мне дорогу. Он был на медленном круге и ехал не по траектории. Приблизившись к его машине, я заблокировал колёса из-за частичной потери прижимной силы..

Вопрос: В субботу и воскресенье должно быть намного прохладнее, и, вероятно, во время квалификации пойдет дождь. Значит ли это, что результаты сегодняшней работы не пригодятся в остальные дни уик-энда? Валттери Боттас: Если гонка пройдет по сухой трассе, то у нас уже есть информация и об эффективности машины на длинной серии кругов, и о том, как ведет себя резина. Мы видим, что её поведение немного изменилось по сравнению с тестами в Барселоне. Здесь гораздо теплее и совсем другие характеристики покрытия, так что со многими вопросами мы уже разобрались, но предстоит узнать ещё немало.

Это неполный текст новости