Ферстаппен: дождь в оставшейся части уик-энда мог бы помочь «Ред Булл»

Голландский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Макс Ферстаппен прокомментировал пятничные заезды на Гран-при Австралии.

«Это было позитивное начало уик-энда. Машина прекрасно ведёт себя на трассе в Мельбурне. Конечно, позади только две части свободных заездов, и сложно точно предсказать расклад сил — это мы узнаем только в гонке. В начале сезона это всегда загадка, и надо два-три этапа, чтобы понять, кто лидер, но многое будет зависеть от темпа прогресса команд по ходу чемпионата. Наш гоночный темп выглядит хорошо и есть потенциал для прогресса. «Мерседес» выглядит сильно, но я пока не переживаю насчёт этого. Дождь в оставшейся части уик-энда мог бы помочь «Ред Булл». На мокрой трассе мощность двигателя не имеет решающего значения и только усложняет контроль болида. Обычно наша машина сильна в дождь, и я надеюсь на осадки», — сказал Ферстаппен.