Ещё
Ферстаппен: дождь в оставшейся части уик-энда мог бы помочь «Ред Булл»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ферстаппен: дождь в оставшейся части уик-энда мог бы помочь «Ред Булл» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Голландский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Макс Ферстаппен прокомментировал пятничные заезды на Гран-при Австралии.
«Это было позитивное начало уик-энда. Машина прекрасно ведёт себя на трассе в Мельбурне. Конечно, позади только две части свободных заездов, и сложно точно предсказать расклад сил — это мы узнаем только в гонке. В начале сезона это всегда загадка, и надо два-три этапа, чтобы понять, кто лидер, но многое будет зависеть от темпа прогресса команд по ходу чемпионата. Наш гоночный темп выглядит хорошо и есть потенциал для прогресса. «Мерседес» выглядит сильно, но я пока не переживаю насчёт этого. Дождь в оставшейся части уик-энда мог бы помочь «Ред Булл». На мокрой трассе мощность двигателя не имеет решающего значения и только усложняет контроль болида. Обычно наша машина сильна в дождь, и я надеюсь на осадки», — сказал Ферстаппен.
Чемпионат.com: последние новости
Формула-1: дебют Сироткина, борьба «Феррари» и «Ред Булл», надежды «Хонды» Феттель определился с именем своей новой машины Леклер с испугом отказался от подарка в виде змеи
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение