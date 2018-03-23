Перес: на болид было установлено немало обновлённых деталей

Мексиканский гонщик «Форс Индия» Серхио Перес подвёл итоги пятницы Гран-при Австралии.

«Сегодня мы многое узнали. На болид было установлено немало обновлённых деталей, и нам необходимо быстро оценить их эффективность. Но это лишь пятница, и к квалификации, думаю, мы сможем отыскать возможность прибавить. Наша команда всегда была сильна в этом, и сейчас нужно продолжать работу. Я говорил, что на тестах все команды близки друг к другу, и сейчас времена это подтверждают. Поэтому в квалификации важно хорошо выступить, иначе можно откатиться назад», — сказал Перес.