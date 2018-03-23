Боттас: многие вещи проявляют себя иначе, чем на тестах в Барселоне 

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги пятницы Гран-при Австралии.
«Первая практика была для меня сложной, поскольку возникли проблемы с подвеской и топливной системой, так что работать над темпом было непросто. Не думаю, что на эти сложности стоит обращать внимание. Во второй тренировке дела шли лучше, но всё равно есть ещё резервы скорости, которые нужно открыть. Должен поблагодарить команду за работу, поскольку мы хорошо начали уик-энд. Очень приятно вновь вернуться к гонкам. Ситуация выглядит в лидирующей группе очень плотной между нами, „Феррари“ и «Ред Булл», но это было вполне ожидаемо. Мы получили важную информацию на длинной серии кругов, и если гонка будет сухой, то у нас есть данные о работе шин. Другой асфальт, более тёплая погода — и многие вещи уже проявляют себя иначе, чем на тестах в Барселоне. Мы многое узнали, но продолжаем учиться», — сказал Боттас.