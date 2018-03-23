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Фернандо Алонсо: Не удивлен скорости «Хааса», это же реплика «Феррари»
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Фернандо Алонсо: Не удивлен скорости «Хааса», это же реплика «Феррари» 

Советский спорт 2 часа назад
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о скорости «Хааса» во время свободной практики на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии.
Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й  «Я ничуть не удивлен, — приводит Motorsport.com слова Алонсо. — У них же по сути реплика прошлогодней «Феррари», а в прошлом году именно «Феррари» выиграла здесь.
«Хаас» очень быстра. Возможно, по скорости они занимают место сразу за тремя топ-командами, и одолеть их будет очень сложно, особенно в первой гонке и в первой части сезона».
Напомним, по итогам первого дня француз Ромен Грожан показал шестую скорость, всего на семь десятых отстав от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». При этом Грожан опередил Даниэля Риккардо из «Ред Булла».
Советский спорт: последние новости
Кристиан Хорнер: Хэмилтон пытается отвлечь внимание от «Мерседеса», нахваливая «Ред Булл». Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин – 18-й Даниэль Риккардо: Не уйду из Формулы-1 без титула
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