Фернандо Алонсо: Не удивлен скорости «Хааса», это же реплика «Феррари» 

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о скорости «Хааса» во время свободной практики на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии.
Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й «Я ничуть не удивлен, — приводит Motorsport.com слова Алонсо. — У них же по сути реплика прошлогодней «Феррари», а в прошлом году именно «Феррари» выиграла здесь.
«Хаас» очень быстра. Возможно, по скорости они занимают место сразу за тремя топ-командами, и одолеть их будет очень сложно, особенно в первой гонке и в первой части сезона».
Напомним, по итогам первого дня француз Ромен Грожан показал шестую скорость, всего на семь десятых отстав от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». При этом Грожан опередил Даниэля Риккардо из «Ред Булла».