Фернандо Алонсо: Не удивлен скорости «Хааса», это же реплика «Феррари»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о скорости «Хааса» во время свободной практики на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии.

Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й «Я ничуть не удивлен, — приводит Motorsport.com слова Алонсо. — У них же по сути реплика прошлогодней «Феррари» , а в прошлом году именно «Феррари» выиграла здесь.

«Хаас» очень быстра. Возможно, по скорости они занимают место сразу за тремя топ-командами, и одолеть их будет очень сложно, особенно в первой гонке и в первой части сезона».