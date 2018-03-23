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Хартли: работа с покрышками будет проблемой для всех команд
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Хартли: работа с покрышками будет проблемой для всех команд 

Чемпионат.com 1 час назад
Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли подвёл итоги пятницы Гран-при Австралии.
«В первой части свободных заездов мы потеряли время, но смогли наверстать упущенное. Работа с покрышками будет проблемой для всех команд. Мы смогли получить полезную информацию во время коротких и длинных серий кругов. Похоже, что мы боремся в середине пелетона, но у нас есть потенциал для улучшения темпа перед квалификацией», — сказал Хартли, комментируя итоги первого гоночного дня уик-энда в Мельбурне.
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