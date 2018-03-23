Хартли: работа с покрышками будет проблемой для всех команд

Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли подвёл итоги пятницы Гран-при Австралии.

«В первой части свободных заездов мы потеряли время, но смогли наверстать упущенное. Работа с покрышками будет проблемой для всех команд. Мы смогли получить полезную информацию во время коротких и длинных серий кругов. Похоже, что мы боремся в середине пелетона, но у нас есть потенциал для улучшения темпа перед квалификацией», — сказал Хартли, комментируя итоги первого гоночного дня уик-энда в Мельбурне.