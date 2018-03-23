Исполнительный директор «Формулы-1» надеется на непредсказуемый и захватывающий сезон

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри надеется, что новый сезон будет непредсказуемым и с высокой конкуренцией. Об этом он заявил ТАСС.

В пятницу в Австралии стартовал новый сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

"Надеюсь, будет серьезная конкуренция. В прошлом сезоне мы все следили за захватывающей борьбой "Феррари" и «Мерседеса». Макс Ферстаппен из «Ред Булла» подтянулся к лидерам в конце, хотя в целом у него был неровный сезон, — сказал Кэри. — Хочется, чтобы сезон был непредсказуемым — это всем нравится. Хочется, чтобы это был захватывающий год, но прогнозов я делать не буду".

В субботу на Гран-при Австралии состоятся третья свободная практика (6:00 мск) и квалификация (9:00), а завершится программа этапа воскресной гонкой (8:10).