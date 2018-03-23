Валттери Боттас: Первая тренировка получилась непростой, во второй машина вела себя лучше

«Первая тренировка получилась непростой — возникли небольшие проблемы с подвеской и топливной системой, поэтому сложно сравнивать результаты. Но я не думаю, что у нас есть повод для беспокойства из-за этих проблем.

Хэмилтон показал лучший результат во второй практике Гран-при Австралии, Сироткин — 18-й Во второй тренировке машина вела себя лучше, но нам еще предстоит раскрыть ее потенциал. Хорошее начало, мы выглядим неплохо — хочу поблагодарить за это команду. Приятно вернуться на трассу и начать гоняться. Скорость „Мерседеса“, »Феррари» и «Ред Булла» очень близка, но это было ожидаемо. Посмотрим, как всt сложится завтра.

Если гонка пройдет по сухой трассе, то у нас есть информация об эффективности машины на длинной серии кругов, о том, как ведет себя резина. Мы уже многому научились, но еще очень многое предстоит узнать», — цитирует Боттаса f1news.ru

Напомним, первым в обоих сессиях стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.