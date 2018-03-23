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Себастьян Феттель: «На тренировке Гран-при Австралии чувствовал себя некомфортно»
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Себастьян Феттель: «На тренировке Гран-при Австралии чувствовал себя некомфортно» 

SPORT24.ru 1 час назад
Пилот «Феррари» в Формуле-1 Себастьян Феттель утверждает, что он еще не продемонстрировал все, на что способен и планирует значительно улучшить свое время во время будущих заездов.
Вторую практику Феттель на пятом месте и проиграл более половины секунды лидеру, Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
«Мы пытались немного поменять баланс, поскольку мне было не очень комфортно на трассе. Думаю, мы сможем показать значительно лучший результат в следующих заездах. Я не волнуюсь, поскольку знаю, что если мы сделаем все как надо, то покажем гораздо более быстрое время. Мы уже близки к оптимальным настройкам, поэтому завтра сможем показать хороший результат.
Машина в полном порядке. Еще предстоит кое-какая работа, но как только мы решим все нюансы, то все будет хорошо. С другой стороны, в таком же положении находятся многие другие гонщики. Надеюсь, мы сможем сделать более широкий шаг вперед, чем остальные», — приводит слова Феттеля Autosport.
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