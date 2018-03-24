Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал быстрейший результат на третьей тренировке Гран-при Австралии Формулы-1. Практически вся сессия проходила на мокром и подсыхающем асфальте, лишь под занавес Феттель сумел проехать быстрый круг на «ультрасофте» и занять первую строчку. На таком же составе шин свои результаты показали Кими Райкконен и Маркус Эрикссон, все остальные пилоты проехали лучшие круги на промежуточных или дождевых шинах.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья практика
1. Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:26.067 +0.000 2. Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:28.499 +2.432 3. Маркус Эрикссон Sauber 1:28.890 +2.823 4. Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1:31.680 +5.613 5. Карлос Сайнс-младший Renault Sport F1 1:33.172 +7.105 6. Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:34.043 +7.976 7. Валттери Боттас Mercedes AMG F1 1:34.174 +8.107 8. Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:34.225 +8.158 9. Стоффель Вандорн McLaren 1:34.233 +8.166 10. Фернандо Алонсо McLaren 1:34.298 +8.231 11. Пьер Гасли Scuderia Toro Rosso 1:34.990 +8.923 12. Брендон Хартли Scuderia Toro Rosso 1:35.438 +9.371 13. Сергей Сироткин Williams 1:35.589 +9.522 14. Лэнс Стролл Williams 1:35.828 +9.761 15. Ромен Грожан Haas 1:36.171 +10.104 16. Шарль Леклер Sauber 1:36.448 +10.381 17. Кевин Магнуссен Haas 1:36.807 +10.740 18. Нико Хюлькенберг Renault Sport F1 1:38.482 +12.415 19. Эстебан Окон Force India — без времени 20. Серхио Перес Force India — без времени.