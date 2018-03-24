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Участники Abu Dhabi Desert Challenge 2018 — о ралли-рейдах и Формуле-1
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Участники Abu Dhabi Desert Challenge 2018 — о ралли-рейдах и Формуле-1 

Чемпионат.com 58 минут назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты поговорили с гонщиками перед стартом третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который состоится с 24 по 29 марта. Гонка стартует на автодроме «Яс Марина», принимающем Гран-при Абу-Даби Формулы-1. В связи с этим ведущие дневника попросили пилотов поделиться своим мнением и о «Яс Марине», и о Формуле-1 в целом. При этом штурман Равиля Маганова Кирилл Шубин пожелал удачи российскому пилоту «Уильямса» Сергею Сироткину.
Посмотреть очередной видеодневник можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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