Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты поговорили с гонщиками перед стартом третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge 2018, который состоится с 24 по 29 марта. Гонка стартует на автодроме «Яс Марина», принимающем Гран-при Абу-Даби Формулы-1. В связи с этим ведущие дневника попросили пилотов поделиться своим мнением и о «Яс Марине», и о Формуле-1 в целом. При этом штурман Равиля Маганова Кирилл Шубин пожелал удачи российскому пилоту «Уильямса» Сергею Сироткину.
Посмотреть очередной видеодневник можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.