Льюис Хэмилтон наглядно продемонстрировал преимущество «Мерседеса» — британец «привёз» «Феррари» более шести десятых.
Конфуз Валттери
Борьба за поул началась с неприятной аварии Валттери Боттаса. Финн атаковал с первого же быстрого круга, но «Мерседес» слишком широко вылетел в первом повороте, оказавшись четырьмя колёсами за пределами трассы. Гонщику, казалось, удастся вернуться на траекторию и поставить хотя бы базовое время, однако стоило шинам коснуться асфальта, и заднюю часть серебристого болида сорвало в сторону. Автомобиль задней частью бросило в отбойник — заднее антикрыло в результате контакта разлетелось в щепки, полностью разбита подвеска. И теперь одному из «Мерседесов» предстоит начинать сезон с пит-лейна.
Зато другой — в руках Льюиса Хэмилтона — после первой попытки расположился на «виртуальном поуле». Себастьян Феттель на первом и втором секторах превзошёл британца, но потерял на третьем и с отставанием в три сотых остался позади. Немногим более шести сотых Хэмилтону уступил Макс Ферстаппен, показавший в первых попытках третий результат.
Но всё встало на свои места во вторых попытках: Хэмилтон с рекордом всех секторов отыграл у собственного времени почти секунду — 1:21.164, новый рекорд Альберт-парка. На вторую строчку под самым клетчатым флагом пробился Кими Райкконен — финн опередил Себастьяна Феттеля, который в решающий момент оказался медленнее напарника. Разрыв между Льюисом и парой «Феррари» составил внушительные шесть десятых секунды.
Быстрейший «Ред Булл» — Макса Ферстаппена — проиграл Хэмилтону более семи десятых, при этом получивший штраф в три позиции Даниэль Риккардо оказался ещё дальше — в секунде от поула. «Ред Булл» таким образом занял лишь четвёртое и пятое места, при том что стартовать Дэн будет только седьмым. Не лучшее начало для «Ред Булл», хотя у австрийцев есть возможность сыграть тактически — пилоты стартуют на более жёстком «суперсофте».
«Хаас» — «Рено»: 1:0 В этом году в середине пелотона ожидается упорнейшая борьба с участием нескольких команд, и второй сегмент квалификации стал своего рода репетицией этого сражения. Фаворитами здесь считаются «Хаас», «Рено» и «Макларен», в то время как мало кто верит в шанс «Форс Индия» удержать за собой четвёртую строчку. И по чистой скорости «Форс Индия» действительно (пока) уступает соперникам: в то время как «Хаас» и «Рено» в полном составе отобрались в Q3, коллектив Роберта Фернли вместе с «Маклареном» остался во втором сегменте.
Быстрейшим в середине пелотона неожиданно стал Кевин Магнуссен. «Хаас» в чистую переиграл «Рено» в третьем сегменте, но, казалось, что лидером команды является Грожан. Тем не менее, в решающий момент именно Магнуссен оказался быстрее и «привёз» напарнику полторы десятых секунды. Кевин занял шестое место, Грожан стал седьмым. Нико Хюлькенберг опередил Карлоса Сайнса и расположился на восьмой позиции, но отставание немца от «Хааса» составило три десятых. Сайнс же в итоге лишь девятый — в Q3 он опередил только Боттаса, на счету которого вообще нет времени.
Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн проехали неплохие круги в решающих попытках, но улучшения оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. Фернандо и Стоффель в итоге заняли 11-е и 12-е места. Серхио Перес стал лучшим представителем «Форс Индия» на 14-й позиции, опередив Лэнса Стролла на «Уильямсе». Замкнул же протоколы второй части квалификации Эстебан Окон — французу пришлось бросить быстрый круг из-за трафика, а следующим кругом он оказался на полсекунды медленнее Стролла.
Сироткин: первая квалификация комом
Для Сергея Сироткина первая квалификация завершилась неудачно — предпоследнее место и вылет в первом же сегменте. После первых попыток россиянин опережал Лэнса Стролла, но канадец уже под клетчатым флагом Q1 смог прибавить и выйти во вторую часть сессии, а вот Сергею Сироткину, немного потерявшему на втором секторе, так прибавить не удалось. В итоге Сергей уступил Лэнсу порядка полусекунды и остался только 19-м, расположившись позади пары «Зауберов».
Предсказуемо не вышел из первого сегмента «Заубер», но у швейцарцев появилась скорость: Маркус Эрикссон проехал очень хороший круг и уступил «Форс Индия» всего пять сотых — но именно их и оказалось недостаточно. Полностью провалилась в квалификации «Торо Россо»: Брендон Хартли лишь на 16-м месте, Пьер Гасли — последний. Таким образом, для всех дебютантов Альберт-парка квалификация закончилась уже в первом сегменте.