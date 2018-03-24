Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл квалификацию, Сироткин — 19-й

Конфуз Валттери

Борьба за поул началась с неприятной аварии Валттери Боттаса . Финн атаковал с первого же быстрого круга, но «Мерседес» слишком широко вылетел в первом повороте, оказавшись четырьмя колёсами за пределами трассы. Гонщику, казалось, удастся вернуться на траекторию и поставить хотя бы базовое время, однако стоило шинам коснуться асфальта, и заднюю часть серебристого болида сорвало в сторону. Автомобиль задней частью бросило в отбойник — заднее антикрыло в результате контакта разлетелось в щепки, полностью разбита подвеска. И теперь одному из «Мерседесов» предстоит начинать сезон с пит-лейна.

Зато другой — в руках Льюиса Хэмилтона — после первой попытки расположился на «виртуальном поуле». Себастьян Феттель на первом и втором секторах превзошёл британца, но потерял на третьем и с отставанием в три сотых остался позади. Немногим более шести сотых Хэмилтону уступил Макс Ферстаппен , показавший в первых попытках третий результат.

Но всё встало на свои места во вторых попытках: Хэмилтон с рекордом всех секторов отыграл у собственного времени почти секунду — 1:21.164, новый рекорд Альберт-парка. На вторую строчку под самым клетчатым флагом пробился Кими Райкконен — финн опередил Себастьяна Феттеля, который в решающий момент оказался медленнее напарника. Разрыв между Льюисом и парой «Феррари» составил внушительные шесть десятых секунды.

Быстрейший «Ред Булл» — Макса Ферстаппена — проиграл Хэмилтону более семи десятых, при этом получивший штраф в три позиции Даниэль Риккардо оказался ещё дальше — в секунде от поула. «Ред Булл» таким образом занял лишь четвёртое и пятое места, при том что стартовать Дэн будет только седьмым. Не лучшее начало для «Ред Булл», хотя у австрийцев есть возможность сыграть тактически — пилоты стартуют на более жёстком «суперсофте».

«Хаас» — «Рено» : 1:0 В этом году в середине пелотона ожидается упорнейшая борьба с участием нескольких команд, и второй сегмент квалификации стал своего рода репетицией этого сражения. Фаворитами здесь считаются «Хаас», «Рено» и «Макларен», в то время как мало кто верит в шанс «Форс Индия» удержать за собой четвёртую строчку. И по чистой скорости «Форс Индия» действительно (пока) уступает соперникам: в то время как «Хаас» и «Рено» в полном составе отобрались в Q3, коллектив Роберта Фернли вместе с «Маклареном» остался во втором сегменте.

Быстрейшим в середине пелотона неожиданно стал Кевин Магнуссен . «Хаас» в чистую переиграл «Рено» в третьем сегменте, но, казалось, что лидером команды является Грожан. Тем не менее, в решающий момент именно Магнуссен оказался быстрее и «привёз» напарнику полторы десятых секунды. Кевин занял шестое место, Грожан стал седьмым. Нико Хюлькенберг опередил Карлоса Сайнса и расположился на восьмой позиции, но отставание немца от «Хааса» составило три десятых. Сайнс же в итоге лишь девятый — в Q3 он опередил только Боттаса, на счету которого вообще нет времени.

Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн проехали неплохие круги в решающих попытках, но улучшения оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. Фернандо и Стоффель в итоге заняли 11-е и 12-е места. Серхио Перес стал лучшим представителем «Форс Индия» на 14-й позиции, опередив Лэнса Стролла на «Уильямсе». Замкнул же протоколы второй части квалификации Эстебан Окон — французу пришлось бросить быстрый круг из-за трафика, а следующим кругом он оказался на полсекунды медленнее Стролла.

Сироткин : первая квалификация комом

Для Сергея Сироткина первая квалификация завершилась неудачно — предпоследнее место и вылет в первом же сегменте. После первых попыток россиянин опережал Лэнса Стролла, но канадец уже под клетчатым флагом Q1 смог прибавить и выйти во вторую часть сессии, а вот Сергею Сироткину, немного потерявшему на втором секторе, так прибавить не удалось. В итоге Сергей уступил Лэнсу порядка полусекунды и остался только 19-м, расположившись позади пары «Зауберов».