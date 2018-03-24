Формула 1. Льюис Хэмильтон берет поул в Австралии, Сироткин — 19-й

Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин смог показать в квалификации Гран При Австралии 2018 только 19-е время.

Формула 1. Результаты квалификации Гран При Австралии 2018

Результаты готовятся…