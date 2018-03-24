Формула 1. Льюис Хэмильтон берет поул в Австралии, Сироткин — 19-й Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон завоевал поул в первой квалификации сезона Формулы 1 2018 года — Гран При Австралии. На трассе в Мельбурне действующий чемпион опередил на 0,6-секунды гонщика Ferrari Кими Райкконена. Первую тройку замкнул еще один пилот «Скудерии» — Себастьян Феттель.
Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин смог показать в квалификации Гран При Австралии 2018 только 19-е время.
Формула 1. Результаты квалификации Гран При Австралии 2018
Результаты готовятся…