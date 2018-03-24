Подъемный механизм: пять причин смотреть «Формулу-1» в 2018 году

За последние годы «Формула-1» прошла путь от предсказуемых заездов имени Михаэля Шумахера до зрелищных баталий с участием множества гонщиков и команд. Но несмотря на улучшение качества шоу, аудитория чемпионата стабильно падает: если в начале века за трансляциями Гран-при следили 600 млн человек по всему миру, то теперь — чуть больше 400 млн Сезон-2018, который 25 марта стартует гонкой в Австралии, должен стать поворотным для популярности «Формулы-1». Именно сейчас воедино сложились пять факторов, которые способны привлечь к чемпионату новых зрителей, а также вернуть разочаровавшихся болельщиков прошлого. Правда, для внедрения всех изменений командам, поставщикам и владельцам «Ф-1» пришлось потратить миллионы долларов.

Рост конкуренции

Главный козырь нового сезона — более острое соперничество за чемпионский титул. Последние четыре года в «Ф-1» доминировали пилоты Mercedes AMG: немецкая команда выступала в собственной лиге за счет решающего преимущества в мощности мотора и эффективности шасси. В прошлом сезоне к Mercedes подобралась Ferrari . В новом году итальянцы будет еще ближе: благодаря рекордному бюджету в $400 млн, почти $150 из которых выплачивает табачный гигант Philip Morris , итальянцы скопировали ключевые технические ноу-хау соперников.

В первую очередь это касается длинной базы автомобиля, а также зоны «бутылочного горлышка» в районе задних колес. Одновременно Ferrari переманила Лорана Мекиса — заместителя гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA), контролирующего органа «Формулы-1». Иными словами, в команду попал человек, осведомленный об основных технических секретах каждой команды в пелотоне. С таким усилением Ferrari сможет реализовать любое удачное решение конкурентов.

Остроты добавит и намечающееся возрождение Red Bull. Австрийская команда располагает относительно скромным (в сравнении с Ferrari) бюджетом в $250 млн, однако новую машину этой конюшни спроектировал самый успешный конструктор в истории «Формулы-1» — Эдриан Ньюи . В последние годы британец заскучал и отошел от дел: Ньюи говорил, что ему надоело заниматься одним и тем же. Но в преддверии сезона-2018 Эдриан вернулся к работе — и теперь «Ф-1» готовится к первому сезону за много лет, когда борьбу за победу смогут вести сразу шесть гонщиков из трех разных команд.

Необычная внешность автомобилей

В этом сезоне у болидов «Формулы-1» появилась система защиты головы пилота под названием Halo. Это сверхпрочная дуга, которую монтируют на носовом обтекателе перед шлемом гонщика. Halo защищает голову пилота от попадания оторванных колес и других крупных частей машин.

При этом Halo серьезно изменили внешний облик «Ф-1». Благодаря футуристической форме устройства болиды стали похожими на космические корабли или ультразвуковые истребители. А инженеры команд сделали каждое Halo уникальным: правила позволяют использовать дуги безопасности в качестве аэродинамических элементов, так что на них уже появились всевозможные закрылки и зазубрины. Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли признался, что края Halo оказались настолько острыми, что при вылезании из машины у него рвется комбинезон.

В предстоящие сезоны Halo появится на всех болидах в каждой молодежной гоночной серии — от совсем детской «Формулы-4» до серьезной «Формулы-2», откуда попадают прямиком в «Ф-1». Причина — не только безопасность, но и дешевизна устройства. Даже в очень дорогой «Формуле-1» каждое Halo стоит всего $1 млн В чемпионатах попроще стоимость дуги исчисляется десятками тысяч долларов — совсем небольшая сумма, если сравнить с другими способами снизить опасность гонок. И, потом, машина с Halo — это просто красиво.

Новые типы шин Все усилия гонщиков, команд и FIA по повышению зрелищности были бы бесполезны, если бы их не поддержали шинники. В современных гонках от монопольного поставщика покрышек зависит почти все: стоит производителю резины подготовить неубиваемые шины, как вся интрига пойдет прахом. Похоже, в компании Pirelli, которая снабжает покрышками всех участников «Формулы-1», это понимают. К сезону-2018 итальянцы представили новые составы шин — Hypersoft (то есть «гипермягкие») и Superhard (то есть «супержесткие»).

Теперь в «Формуле-1» будет семь разных типов резины. Это открывает колоссальные возможности для тактических игр. Иными словами, в одной и той же гонке за победу смогут бороться пилоты, избравшие стретегию одного, двух, трех и четырех пит-стопов. Такое разнообразие сделает гонки по-настоящему непредсказуемыми: если все получится, то зрители смогут забыть о временах Шумахера, когда будущий победитель становился понятен на старте.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон уже назвал гипермягкий состав лучшими шинами, когда-либо сделанными Pirelli. Чтобы наработать на такую похвалу, итальянской компании пришлось тратить на гоночную программу по $200-250 млн в год: бывший глава автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хэмбри утверждал, что «формульные» затраты шинников соответствуют бюджету настоящей гоночной команды. В эту сумму входит не только разработка особо зрелищных типов резины, но и производство покрышек на фабрике в Турции, доставка на каждый Гран-при, а также спонсирование отдельных этапов. Шинный аспект «Ф-1» — тот редкий случай, когда на деньги можно купить зрелищность.

Гонщик из России

В 2018 году у любителей автоспорта из России появится особая причина наблюдать за Гран-при. В новом сезоне в «Формуле-1» дебютирует Сергей Сироткин . 22-летний москвич выступит за команду Williams — опытный гоночный коллектив с давними победными традициями. В последние годы Williams откатилась в середину пелотона, однако мощный мотор Mercedes в сочетании с инвестициями последних лет должны вернуть команду в первую десятку.

За дебют Сироткина в Williams получили около $15 млн от подконтрольной Борису Ротенбергу структуры «СМП Рэйсинг», аффилированной с СМП Банком . Еще порядка $25 млн команде платит канадский миллиардер Лоренс Стролл, сын которого является вторым призовым гонщиком Williams. Эти деньги помогли гоночному коллективу модернизировать оборудование у себя на базе и нанять больше инженеров из соперничающих команд.

Смогут ли неопытные пилоты грамотно распорядиться полученными машинами, остается под вопросом. Впрочем, зрителям это только хорошие новости: молодые и горячие дебютанты за рулем быстрого автомобиля способны как на неожиданные прорывы, так и на нелепые аварии. И то, и другое — отличная добавка к шоу, которое устроят гранды из Mercedes AMG, Ferrari и Red Bull.

Трансляции нового поколения

Последнее, но, возможно, самое важное новшество предстоящего сезона — это новые трансляции. Улучшенная графика в сочетании с камерами панорамной съемки на каждом болиде сделают телевизионную картинку намного более яркой, насыщенной и информативной. Впервые в истории болельщики смогут увидеть «Формулу-1» с 360-градусной камеры, установленной над головой пилота. А более четкие титры сделают происходящее в гонке понятным даже тем, кто прежде не следил за Гран-при.

Все расходы по обновлению видеокамер и ускорению передачи данных взял на себя технологический партнер «Формулы-1», индийская компания Tata. Правда, стоимость апгрейда она не раскрывает. Одновременно трансляции перейдут на режим Ultra HD, опробованный на Гран-при Сингапура в 2017-м. Режим дополненной реальности обеспечит официальное приложение, с помощью которого можно в реальном времени следить за отрывами и результатами всех пилотов.

Наконец, в 2018 году в «Формулу-1» придет технология OTT, то есть прямое вещание в интернете. Сложно поверить, но вплоть до 2017-го посмотреть легальную трансляцию Гран-при можно было только на том ресурсе, что закупил показы для конкретной страны. В большинстве случаев все ограничивалось показом по телевизору, лишь в отдельных странах были доступны трансляции в интернете. Теперь болельщик сможет купить право на просмотр Гран-при напрямую у чемпионата — без посредничества телекомпаний и без необходимости смотреть рекламу. Во многих регионах такие трансляции окажутся даже дешевле подписки на кабельный канал, показывающий «Ф-1» — а значит, любители гонок, наконец, получат адекватный сервис по разумной цене. Стоимость месячного доступа к трансляциям Формулы-1 составит $8-12 в зависимости от региона. В 2018 году в России интернет-вещание работать не будет.

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