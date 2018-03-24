Алонсо: «Я доволен 11-м местом в квалификации»

Гонщик McLaren Фернандо Алонсо остался доволен. Его напарник Стоффель Вандорн показал 12-е время. Алонсо верит, что в гонке команда сможет прибавить и выступить лучше.

«Сегодня мы заслужили этот результат, так что я доволен. Мы продемонстрировали хорошую скорость в третьей тренировке на влажной трассе, у машины серьезный потенциал, который нам еще предстоит раскрыть. Пока с этим есть сложности, но предстоящие гонки мы ждем с оптимизмом.

В гонке мы сможем прибавить. Если в прошлом году мы придерживались оборонительной стратегии на дистанции, то теперь сможем атаковать. Будет весело, особенно если завтра пойдет дождь. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Алонсо.

Гран-при Австралии состоится завтра и начнется в 8:10 по московскому времени.