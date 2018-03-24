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Алонсо: «Я доволен 11-м местом в квалификации»
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Алонсо: «Я доволен 11-м местом в квалификации» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Фото: F1News.ru
Гонщик McLaren Фернандо Алонсо остался доволен. Его напарник Стоффель Вандорн показал 12-е время. Алонсо верит, что в гонке команда сможет прибавить и выступить лучше.
«Сегодня мы заслужили этот результат, так что я доволен. Мы продемонстрировали хорошую скорость в третьей тренировке на влажной трассе, у машины серьезный потенциал, который нам еще предстоит раскрыть. Пока с этим есть сложности, но предстоящие гонки мы ждем с оптимизмом.
В гонке мы сможем прибавить. Если в прошлом году мы придерживались оборонительной стратегии на дистанции, то теперь сможем атаковать. Будет весело, особенно если завтра пойдет дождь. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Алонсо.
Гран-при Австралии состоится завтра и начнется в 8:10 по московскому времени.
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