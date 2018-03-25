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Названа причина отказа тормозов на болиде Сироткина
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В «Уильямс» сообщили причину отказа тормозов на болиде Сироткина 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Технический директор команды «Уильямс» Падди Лоу назвал причины отказа тормозов на болиде российского пилота Сергея Сироткина во время Гран-при Австралии.
«У Сергея в самом начале гонки сломались задние тормоза. Предварительный анализ показал, что в машину попал целлофановый пакет, оказавшийся на трассе, который полностью заблокировал тормозной воздуховод», — приводит слова Лоу пресс-служба команды.
Он отметил, что это привело к критическому перегреву, повлёкшему возгорание а затем полный отказ гидравлической системы.
«Его педаль тормоза провалилась в пол, и ему пришлось остановиться за пределами трассы. К сожалению это было концом его гонки. Для Сергея было очень важно проехать как можно больше кругов, чтобы подойти ко второму Гран При с гоночным опытом, чего сделать не получилось», — добавил технический директор команды.
Россиянин остановил машину на шестом круге, сообщив команде по радио о проблемах с тормозами.
Ранее Сироткин заявил, что разочарован сходом в дебютной гонке в «Формуле-1».
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