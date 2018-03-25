Кими Райкконен: Приложим максимум усилий в гонке

«Мы не знали, чего ожидать от первой квалификации, в каком-то смысле это всегда шаг в неизвестность. Но я вполне доволен машиной — она оставила хорошие ощущения. Отставание оказалось чуть большим, чем мы ожидали, но сегодня не самый простой день.

F1News.Ru. Трасса во многом уникальная, если сравнивать ее со стандартными автодромами, да и сейчас только начало сезона. Нужно подождать еще несколько гонок, чтобы получить четкое представление и понять расстановку сил. Есть области, в которых нужно прибавить, чтобы стать быстрее, в том числе и мне. Сегодня мы добились приличного результата, а завтра приложим максимум усилий в гонке», — приводит слова Райкконена