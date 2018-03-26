Машина Сергея Сироткина перегрелась бы и без целлофанового пакета

Гонщик Williams Лэнс Стролл рассказал о серьезных проблемах, с которыми столкнулась команда из Гроува на Гран При Австралии в минувший уик-энд.

Напарник канадца Сергей Сироткин сошел еще на первых кругах из-за проблем с тормозами, возникших в связи с перегревом задней правой части машины, а сам он финишировал на предпоследнем 14-м месте.

«Сейчас мы не в состоянии реально гоняться, — приводит Стролла издание Motorsport Week. — У нас возникли очень серьезные проблемы с перегревом машины. Еще после пятничных тренировок мы были вынуждены изменить режимы работы мотора, а в гонке мне пришлось сбросить скорость, чтобы хотя бы доехать до финиша.

На рестарте я ехал так медленно, что Шарль Леклер смог обогнать меня по внешней траектории. Я ничего не смог сделать и отстал на несколько секунд. Был ряд и других проблем, стоивших нам много времени в гонке».

Напомним, что Сергей Сироткин сошел после того, как в воздухозаборник тормозов на его машине попал целлофановый пакет, заблокировавший охлаждение. В результате в задней правой части машины произошло возгорание, которое привело к повреждению гидравлического контура и отказу тормозов.

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