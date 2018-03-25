Букмекеры: Гран-при Австралии выиграет Хэмилтон, Сироткин не попадёт в топ-10

Сегодня, 25 марта, на временном автодроме «Альберт-парк» состоится гонка первого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки запланировано на 8:10 по московскому времени.