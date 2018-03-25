Ещё
Букмекеры: Гран-при Австралии выиграет Хэмилтон, Сироткин не попадёт в топ-10
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры: Гран-при Австралии выиграет Хэмилтон, Сироткин не попадёт в топ-10 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 25 марта, на временном автодроме «Альберт-парк» состоится гонка первого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки запланировано на 8:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (1.47). Также в число основных претендентов входят гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (5.50) и Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (7.00).
Следом идут пилот «Феррари» Кими Райкконен (8.00) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (26.0).
Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 5001.0. Финиш гонщика в топ-3 идет за 1501.0, а место в топ-10 — за 9.00.
Чемпионат.com: последние новости
Сироткин выбыл в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Сироткин — 19-й Стартовая решётка Гран-при Австралии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой62
Медведев жестко ответил на оскорбление грека5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео11
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение