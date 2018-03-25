Букмекеры: Гран-при Австралии выиграет Хэмилтон, Сироткин не попадёт в топ-10 

Сегодня, 25 марта, на временном автодроме «Альберт-парк» состоится гонка первого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки запланировано на 8:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (1.47). Также в число основных претендентов входят гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (5.50) и Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (7.00).
Следом идут пилот «Феррари» Кими Райкконен (8.00) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (26.0).
Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 5001.0. Финиш гонщика в топ-3 идет за 1501.0, а место в топ-10 — за 9.00.