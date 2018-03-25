Сироткин сошел с дистанции на шестом круге Гран-при Австралии

Как сообщил Сергей по радио своей команде, причиной схода стали проблемы с тормозами. Это был дебютный Гран-при Сергея в качестве основного пилота команды Формулы-1.

Напомним, в квалификации Сироткин занял 19-е место.