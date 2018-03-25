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Сироткин сошел с дистанции на шестом круге Гран-при Австралии
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Сироткин сошел с дистанции на шестом круге Гран-при Австралии 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщил Сергей по радио своей команде, причиной схода стали проблемы с тормозами. Это был дебютный Гран-при Сергея в качестве основного пилота команды Формулы-1.
Напомним, в квалификации Сироткин занял 19-е место.
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Сироткин сошел с дистанции на шестом круге Гран-при Австралии Сироткин выбыл из квалификации Гран-при Австралии после первого сегмента, заняв 19-е место Хэмилтон – лучший в первой практике Гран-при Австралии, Сироткина – 12-й
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