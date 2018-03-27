Виталий Петров: Судьбу гонки в каком-то смысле решила ошибка механика «Хааса» на пит-стопе 

Напомним, победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Оба пилота «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен сошли с дистанции.
«Судьбу гонки в каком-то смысле решила ошибка механика «Хааса» на пит-стопе. Это всегда неприятно — а особенно тогда, когда ты занимаешь высокую позицию. Команды всегда проводят большое количество тренировок, люди выбираются очень тщательно, и расставлены они с учетом многих факторов. Если кто-то допускает ошибку, меры будут приняты обязательно.
Ромен Грожан: Надо проанализировать, вызван ли сход проблемой с оборудованием или ошибкой механиков
Скорее всего, те два парня, которые виноваты в сходах пилотов, проведут некоторое время на базе, тренируясь. Возможно, их пока исключат из бригады, которая проводит пит-стопы, дадут им время восстановиться психологически — я думаю, в следующих гонках с пит-стопами у Haas все должно быть нормально.
Я помню, у меня была такая же ситуация в Австралии в 2011 году, когда возникла заминка, и мы чуть не упустили третье место в гонке. Тогда на это мало кто обратил внимание, потому что в итоге все обошлось, но в команде были перестановки», — цитирует Петрова Motorsport.com.