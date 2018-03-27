Виталий Петров: Судьбу гонки в каком-то смысле решила ошибка механика «Хааса» на пит-стопе

«Судьбу гонки в каком-то смысле решила ошибка механика «Хааса» на пит-стопе. Это всегда неприятно — а особенно тогда, когда ты занимаешь высокую позицию. Команды всегда проводят большое количество тренировок, люди выбираются очень тщательно, и расставлены они с учетом многих факторов. Если кто-то допускает ошибку, меры будут приняты обязательно.

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Скорее всего, те два парня, которые виноваты в сходах пилотов, проведут некоторое время на базе, тренируясь. Возможно, их пока исключат из бригады, которая проводит пит-стопы, дадут им время восстановиться психологически — я думаю, в следующих гонках с пит-стопами у Haas все должно быть нормально.