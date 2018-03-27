Гран-при Австралии F1 2018: Победное начало Феррари 

Первая гонка Чемпионата мира Формулы-1 2018 года, проходившая в воскресенье в австралийском Мельбурне, завершилась «нечаянной» победой Себастьяна Феттеля из команды «Феррари». Четырехкратный чемпион мира из Германии был не быстрее четырехкратного действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (Mercedes) из Великобритании, и даже не быстрее своего напарника по команде многоопытного экс-чемпиона мира Кими Райкконена из Финляндии, но…
Объявленный поcле двойного схода пилотов Haas режим виртуального сэйфти-кара позволил Себу провести пит-стоп и вернуться на трассу впереди уже проведших свои пит-стопы, но не имевших права ускориться Хэмилтона и Райкконена. Случилось это ближе к середине гонки, и действующий чемпион мира, конечно же, предпринял попытку вернуться в лидеры. Но особенности трассы Альберт-Парка не дают слишком много возможностей для обгона, а преимущество в скорости над Ferrari у Mercedes не столь внушительное, чтобы его можно было легко преобразовать в победу. Тем не менее, британец жестко прессинговал немца пока не истер до предела свой Soft, после чего сбросил скорость.
Феттель праздновал победу, Хэмилтон — второй, а на третью ступень подиума поднялся Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) стал первым сошедшим в этом сезоне пилотом. Случилось это на пятом круге из-за отказа тормозов, и вины российского пилота в том нет. Отметим, что Williams выглядит пока хуже всех команд Формулы-1, даже завзятого аутсайдера — швейцарского Sauber, как по скорости, так и по надежности.
Результаты Гран-при Австралии F1 2018
Себастьян Феттель (Ferrari) 1:29:33.283 Льюис Хэмилтон (Mercedes) +5.036 Кими Райкконен (Ferrari) +6.309 Даниэль Риккардо (Red Bull) +7.069 Фернандо Алонсо (McLaren) +27.886 Макс Ферстаппен (Red Bull) +28.945 Нико Хюлкенберг (Renault) +32.671 Валттери Боттас (Mercedes) +34.339 Стоффель Вандорн (McLaren) +34.921 Карлос Сайнс (Renault) +45.722 Серхио Перес (Force India) +46.817 Эстебан Окон (Force India) +1:00.278 Шарль Леклер (Sauber) +1:15.759 Лэнс Стролл (Williams) +1:18.288 Брендон Хартли (Toro Rosso) +1 круг
Сходы: Сергей Сироткин (Williams), Маркус Эриксон (Sauber), Пьер Гасли (Toro Rosso), Кевин Магнуссен, Роман Грожан (оба — Haas F1).
Следующий этап Чемпионата мира пройдет через две недели в Бахрейне.