Гран-при Австралии F1 2018: Победное начало Феррари

Объявленный поcле двойного схода пилотов Haas режим виртуального сэйфти-кара позволил Себу провести пит-стоп и вернуться на трассу впереди уже проведших свои пит-стопы, но не имевших права ускориться Хэмилтона и Райкконена. Случилось это ближе к середине гонки, и действующий чемпион мира, конечно же, предпринял попытку вернуться в лидеры. Но особенности трассы Альберт-Парка не дают слишком много возможностей для обгона, а преимущество в скорости над Ferrari у Mercedes не столь внушительное, чтобы его можно было легко преобразовать в победу. Тем не менее, британец жестко прессинговал немца пока не истер до предела свой Soft, после чего сбросил скорость.

Феттель праздновал победу, Хэмилтон — второй, а на третью ступень подиума поднялся Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин (Williams) стал первым сошедшим в этом сезоне пилотом. Случилось это на пятом круге из-за отказа тормозов, и вины российского пилота в том нет. Отметим, что Williams выглядит пока хуже всех команд Формулы-1, даже завзятого аутсайдера — швейцарского Sauber, как по скорости, так и по надежности.

Результаты Гран-при Австралии F1 2018

Следующий этап Чемпионата мира пройдет через две недели в Бахрейне.