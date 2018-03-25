«Торо Россо» подтвердил, что сход Гасли связан с двигателем

«Торо Россо» подтвердил, что сход пилота Пьера Гасли на гонке Гран-при Австралии связан с проблемами с силовой установкой, об этом сказано в заявлении команды на её официальной странице в «Твиттере».

Француз стартовал с двадцатого места и в начале гонке успел провести борьбу с Сергеем Сироткиным Шарлем Леклером , на шестнадцатом круге дистанции он вынужден был сойти, после того как потерял мощность.

«Торо Россо» проводит первый сезон в партнёрстве с «Хондой», после предсезонных тестов в команде не раз отмечали, что довольны надёжностью японских моторов.