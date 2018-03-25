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«Торо Россо» подтвердил, что сход Гасли связан с двигателем
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«Торо Россо» подтвердил, что сход Гасли связан с двигателем 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Торо Россо» подтвердил, что сход пилота Пьера Гасли на гонке Гран-при Австралии связан с проблемами с силовой установкой, об этом сказано в заявлении команды на её официальной странице в «Твиттере».
Француз стартовал с двадцатого места и в начале гонке успел провести борьбу с Сергеем Сироткиным и Шарлем Леклером, на шестнадцатом круге дистанции он вынужден был сойти, после того как потерял мощность.
«Торо Россо» проводит первый сезон в партнёрстве с «Хондой», после предсезонных тестов в команде не раз отмечали, что довольны надёжностью японских моторов.
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