Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признан гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Австралии, состоявшейся в воскресенье, 25 марта в Мельбурне, сообщает официальная страница Формулы-1 в «Твиттере».

На автодроме Альберт-Парк Алонсо стартовал с десятой позиции и в конечном счёте сумел прорваться на пятое место. Это была дебютная гонка команды «Макларен» в партнёрстве с «Рено»

Пост о получении Алонсо звания гонщика дня можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».