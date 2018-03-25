Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии 

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признан гонщиком дня по итогам гонки Гран-при Австралии, состоявшейся в воскресенье, 25 марта в Мельбурне, сообщает официальная страница Формулы-1 в «Твиттере».
На автодроме Альберт-Парк Алонсо стартовал с десятой позиции и в конечном счёте сумел прорваться на пятое место. Это была дебютная гонка команды «Макларен» в партнёрстве с «Рено».
Победу же на этапе Гран-при Австралии стал Себастьян Феттель, второе место досталось чемпиону мира Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Кими Райкконен.
Пост о получении Алонсо звания гонщика дня можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».