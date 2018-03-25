Льюис Хэмилтон: «В конце гонки решил поберечь двигатель для других этапов»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что доволен гонкой на «Гран-при Австралии», несмотря на то, что занял второе место. Он также добавил, что на финише в команде приняли решение поберечь двигатель для следующих этапов.

— Невероятный уик-энд — с учетом того, какая у нас была скорость. Мои поздравления Себастьяну и «Феррари». Сегодня они были лучше, — приводит Sky Sports слова Хэмилтона . — Нам же нужно продолжать работать. Хотя у нас был отличный темп, и по ходу гонки у меня была возможность давить на соперника, но обгонять на этой трассе очень сложно. В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов.

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