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Льюис Хэмилтон: «В конце гонки решил поберечь двигатель для других этапов»
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Льюис Хэмилтон: «В конце гонки решил поберечь двигатель для других этапов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что доволен гонкой на «Гран-при Австралии», несмотря на то, что занял второе место. Он также добавил, что на финише в команде приняли решение поберечь двигатель для следующих этапов.
Напомним, первым стал Себастьян Феттель из "Феррари".
— Невероятный уик-энд — с учетом того, какая у нас была скорость. Мои поздравления Себастьяну и «Феррари». Сегодня они были лучше, — приводит Sky Sports слова Хэмилтона. — Нам же нужно продолжать работать. Хотя у нас был отличный темп, и по ходу гонки у меня была возможность давить на соперника, но обгонять на этой трассе очень сложно. В конце гонки мы приняли решение поберечь двигатель для других этапов.
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