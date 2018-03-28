Льюис Хэмилтон: «Было тяжело одному бороться с двумя „Феррари“ 

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетовал на то, что ему одному пришлось бороться с двумя машинами «Феррари» в гонке «Гран-при Австралии». Его партнер по команде Валттери Боттас разбил машину в квалификации и стартовал только 15-м.
— Во время гонки я был один против двоих, — цитирует F1i Хэмилтона
. — Нелегко добыть победу, когда у соперника две быстрые машины. Было очевидно, что "Феррари"
использует это преимущество, чтобы побороться за победу. У нее было два туза в рукаве, и она все грамотно разыграла.