Льюис Хэмилтон: «В Бахрейне с „Феррари“ будет очень сложно»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что "Феррари" доставит его команде много проблем в Бахрейне. По его словам, итальянские машины особенно сильны на прямых участках.

— Думаю, в этом сезоне у обеих команд будут взлеты и падения, — цитирует F1i Хэмилтона. — «Феррари» очень быстра на прямых, она будет очень быстрой в Бахрейне. Я уже могу сказать, что с ней будет бороться тяжело. Она всегда конкурентоспособна на трассах с высокими температурами. Но в Мельбурне мы показали, что у нас хорошая машина, мы действующие чемпионы мира и можем выиграть следующую гонку.