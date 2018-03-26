Макс Ферстаппен: На месте зрителя я бы выключил телевизор во время гонки в Австралии 

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о малом количестве обгонов во время первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии в Мельбурне.
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«Все было, как в Монако, — приводит F1i.com слова голландца. — Если ты на секунду или даже полторы секунды быстрее, невозможно было обогнать. На место зрителя я бы выключил телевизор. И пока что-то не поменяется, все так и останется.
Нужно ли менять трассы? Думаю, нужно что-то делать с машинами, потому что раньше с обгонами в Австралии проблем не было».
Напомним, 20-летний голландец занял шестое место. По ходу гонки он сначала не мог опередить Кевина Магнуссена на «Хаасе», а в конце безуспешно пытался обогнать Фернандо Алонсо на «Макларене».