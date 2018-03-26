Макс Ферстаппен: На месте зрителя я бы выключил телевизор во время гонки в Австралии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о малом количестве обгонов во время первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии в Мельбурне.

Феттель выиграл Гран-при Австралии, Хэмилтон — второй, Сироткин не финишировал

«Все было, как в Монако, — приводит F1i.com слова голландца. — Если ты на секунду или даже полторы секунды быстрее, невозможно было обогнать. На место зрителя я бы выключил телевизор. И пока что-то не поменяется, все так и останется.

Нужно ли менять трассы? Думаю, нужно что-то делать с машинами, потому что раньше с обгонами в Австралии проблем не было».