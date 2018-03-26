Экстрём представил машину для нового сезона ралли-кросса

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём представил хэтчбек Audi S1 EKS RX quattro, на котором он будет выступать в составе собственной команды EKS Audi Sport в чемпионате мира по ралли-кроссу. Напарником двукратного чемпиона DTM и чемпиона мира по ралли-кроссу в новом сезоне 2018 года станет норвежский гонщик Андреас Баккеруд, ранее гонявшийся на «Форде» за команду американца Кена Блока.

Посмотреть видеоролик с презентацией машины можно на официальной странице гоночной команды EKS Audi Sport в «Твиттере».