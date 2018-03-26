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Экстрём представил машину для нового сезона ралли-кросса
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Экстрём представил машину для нового сезона ралли-кросса 

Чемпионат.com 1 час назад
Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём представил хэтчбек Audi S1 EKS RX quattro, на котором он будет выступать в составе собственной команды EKS Audi Sport в чемпионате мира по ралли-кроссу. Напарником двукратного чемпиона DTM и чемпиона мира по ралли-кроссу в новом сезоне 2018 года станет норвежский гонщик Андреас Баккеруд, ранее гонявшийся на «Форде» за команду американца Кена Блока.
Посмотреть видеоролик с презентацией машины можно на официальной странице гоночной команды EKS Audi Sport в «Твиттере».
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