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Хилл и «Мерседес» поспорили в «Твиттере» насчёт будущего Формулы-1
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Хилл и «Мерседес» поспорили в «Твиттере» насчёт будущего Формулы-1 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл и пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» подискутировали в «Твиттере» на тему будущего спорта. Прочитав заявление главы «Мерседеса» Тото Вольфа о возможности организации альтернативной серии, если «Феррари» и «Мерседес» не договорятся с новыми владельцами Формулы-1, Хилл написал: «Чем быстрее „Мерседес“ и „Феррари“ уйдут, тем лучше. Эти огромные индустриальные комплексы убивают спорт. Они не хотят играть. Они хотят всё целиком».
Пресс-служба «Мерседеса» подколола Деймона: «Огромные индустриальные комплексы… Не помним, чтобы ты жаловался, когда выигрывал гонки с первоклассным мотором »Рено“, Деймон».
Хилл ответил немецкой команде: «Эм… Я был в „Уильямсе“. В этих раздражающих „гаражистах“, помните? И на самом деле я сильно смущён тем, что выигрывал так много. Позор мне».
В чемпионском для себя сезоне-1996 Хилл выиграл восемь гонок из 16, ещё четыре раза победу одержал напарник британца Жак Вильнёв.
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