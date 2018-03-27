Берни Экклстоун: «Владельцы „Формулы-1“ используют тактику выжженной земли»

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил недовольство работой нынешних владельцев гоночной серии. Его критику, в частности, вызвал перенос старта ряда гонок на десять минут в интересах телеканалов, как утверждает Liberty Media.

— Старт гонок «Формулы-1» всегда был в одно и то же время. Зачем было переносить старт на десять минут? — цитирует Le Soir Экклстоуна. — Говорят, что это поможет вещателям эффективнее привлечь зрителей. Это шутка! Все телеканалы всегда за несколько минут до старта включались в эфир. Такое ощущение, что владельцы используют тактику выжженной земли. Все, что я сделал, должно исчезнуть, по их мнению. Они хотят показать, что раньше «Формула-1» управлялась плохо.