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Берни Экклстоун: «Владельцы „Формулы-1“ используют тактику выжженной земли»
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Берни Экклстоун: «Владельцы „Формулы-1“ используют тактику выжженной земли» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил недовольство работой нынешних владельцев гоночной серии. Его критику, в частности, вызвал перенос старта ряда гонок на десять минут в интересах телеканалов, как утверждает Liberty Media.
— Старт гонок «Формулы-1» всегда был в одно и то же время. Зачем было переносить старт на десять минут? — цитирует Le Soir Экклстоуна. — Говорят, что это поможет вещателям эффективнее привлечь зрителей. Это шутка! Все телеканалы всегда за несколько минут до старта включались в эфир. Такое ощущение, что владельцы используют тактику выжженной земли. Все, что я сделал, должно исчезнуть, по их мнению. Они хотят показать, что раньше «Формула-1» управлялась плохо.
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