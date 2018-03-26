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Напарник Сироткина Стролл: «Уильямс» не борется, а выживает»
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Напарник Сироткина Стролл: «Уильямс» не борется, а выживает» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл пожаловался на серьезные проблемы команды с машиной. За «Уильямс» также выступает россиянин Сергей Сироткин. На Гран-при Австралии Сироткин сошел на шестом круге, Стролл финишировал 14-м из 15-ти гонщиков.
"Сейчас мы не боремся, а выживаем. У нас всю гонку были проблем с темпом. Машина работала не так, как я хотел, баланса не было вообще. Всю гонку у нас были проблемы с температурой, мне приходилось сбрасывать темп, я не мог ни с кем бороться. Просто пытался добраться до финиша.
Мы ждали проблем и знали, что они будут. Выделять одну проблему трудно. Нам со многим надо разобраться", — цитирует Стролла Autosport.
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