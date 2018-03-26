Напарник Сироткина Стролл: «Уильямс» не борется, а выживает»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл пожаловался на серьезные проблемы команды с машиной. За «Уильямс» также выступает россиянин Сергей Сироткин . На Гран-при Австралии Сироткин сошел на шестом круге, Стролл финишировал 14-м из 15-ти гонщиков.

"Сейчас мы не боремся, а выживаем. У нас всю гонку были проблем с темпом. Машина работала не так, как я хотел, баланса не было вообще. Всю гонку у нас были проблемы с температурой, мне приходилось сбрасывать темп, я не мог ни с кем бороться. Просто пытался добраться до финиша.

Мы ждали проблем и знали, что они будут. Выделять одну проблему трудно. Нам со многим надо разобраться", — цитирует Стролла Autosport.