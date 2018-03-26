К Гран-при Бахрейна телевизионную графику Формулы-1 могут доработать

На Гран-при Бахрейна Формулы-1 телезрители, вероятно, увидят доработанную версию новой графики телевизионных трансляций. Во время гоночного уик-энда Гран-при Австралии многие болельщики жаловались на различные проблемы с новой графикой — в частности слишком мелкий шрифт и отсутствие информации об использующемся типе шин. Согласно твиттер-аккаунту InsideFOM, организаторы чемпионата могут внедрить графику, устраняющую эти недостатки, уже к этапу на трассе «Сахир».

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