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К Гран-при Бахрейна телевизионную графику Формулы-1 могут доработать
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К Гран-при Бахрейна телевизионную графику Формулы-1 могут доработать 

Чемпионат.com 1 час назад
На Гран-при Бахрейна Формулы-1 телезрители, вероятно, увидят доработанную версию новой графики телевизионных трансляций. Во время гоночного уик-энда Гран-при Австралии многие болельщики жаловались на различные проблемы с новой графикой — в частности слишком мелкий шрифт и отсутствие информации об использующемся типе шин. Согласно твиттер-аккаунту InsideFOM, организаторы чемпионата могут внедрить графику, устраняющую эти недостатки, уже к этапу на трассе «Сахир».
Если у вас не грузится фотография, то можно посмотреть её в аккаунте InsideFOM.
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