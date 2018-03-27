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Кубица: не хотел бы комментировать выступления пилотов «Уильямса»
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Кубица: не хотел бы комментировать выступления пилотов «Уильямса» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Резервный гонщик и пилот по развитию «Уильямса» поляк Роберт Кубица заявил, что не хочет комментировать выступления основных пилотов команды.
«Я не хотел бы комментировать выступления пилотов, поскольку это не совсем правильно, ведь это не входит в мои задачи в команде. В любом случае мне кажется, что Лэнс Стролл проделал отличную работу, а Сергею Сироткину просто не повезло. После тестов в Барселоне я говорил, что для выхода во второй сегмент квалификации нам надо не проиграть лидеру более двух секунд, а мы уступили около 2,2 секунды. Что будет дальше — неизвестно, но глупо судить об общей ситуации по одному этапу», — сказал Кубица Eleven Sports.
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