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Росс Браун: Наша цель, что в 2021 году в Формуле-1 гонщики сражались на трассе
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Росс Браун: Наша цель, что в 2021 году в Формуле-1 гонщики сражались на трассе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун после Гран-при Австралии высказался об уменьшении числа обгонов.
«Пока мы не применим структурный подход в этом аспекте, мы ничего не решим, — приводит Autosport.com.ru. — Наша главная цель — совместно с FIA и командами добиться, чтобы в 2021 году у нас были машины, за рулем которых гонщики смогут сражаться на трассе.
Для этого FIA и Формула-1 запустили специальную программу исследования с применением аэродинамической трубы и средств вычислительной гидродинамики с двумя тестовыми шасси.
Мы хотим сохранить базовый дизайн машин, позволяющий добиваться максимальных характеристик, но при этом обеспечить гонщикам очную борьбу на трассе».
Напомним, к 2021 году в Формуле-1 должен быть принят новый регламент на двигатели.
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 Ещё 4 источника 
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