Росс Браун: Наша цель, что в 2021 году в Формуле-1 гонщики сражались на трассе

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун после Гран-при Австралии высказался об уменьшении числа обгонов.

«Пока мы не применим структурный подход в этом аспекте, мы ничего не решим, — приводит Autosport.com.ru. — Наша главная цель — совместно с FIA и командами добиться, чтобы в 2021 году у нас были машины, за рулем которых гонщики смогут сражаться на трассе.

Для этого FIA и Формула-1 запустили специальную программу исследования с применением аэродинамической трубы и средств вычислительной гидродинамики с двумя тестовыми шасси.

Мы хотим сохранить базовый дизайн машин, позволяющий добиваться максимальных характеристик, но при этом обеспечить гонщикам очную борьбу на трассе».

Напомним, к 2021 году в Формуле-1 должен быть принят новый регламент на двигатели.