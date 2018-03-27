Жак Вильнев: «Этот год может стать годом Райкконена»

— Кими становится сильнее из года в год, — цитирует F1i Вильнева. — В Мельбурне на чистой трассе он был быстрее Феттеля. Это значит, что машина ему подходит. Эта новая «Феррари» идет ему больше, чем предыдущие версии. Думаю, что 2018-й может быть его годом. Он довольно скоро должен одержать первую победу, иначе инициативу захватит Феттель.