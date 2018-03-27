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Жак Вильнев: «Этот год может стать годом Райкконена»
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Жак Вильнев: «Этот год может стать годом Райкконена» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что в нынешнем сезоне удачно может выступить пилот "Феррари" Кими Райкконен. В Австралии финн стал третьим, а в квалификации был вторым.
— Кими становится сильнее из года в год, — цитирует F1i Вильнева. — В Мельбурне на чистой трассе он был быстрее Феттеля. Это значит, что машина ему подходит. Эта новая «Феррари» идет ему больше, чем предыдущие версии. Думаю, что 2018-й может быть его годом. Он довольно скоро должен одержать первую победу, иначе инициативу захватит Феттель.
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