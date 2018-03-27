Уэббер проехал по трассе в Мельбурне на «Порше»

Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по марафонским гонкам FIA WEC австралиец Марк Уэббер , закончивший спортивную карьеру, но являющийся послом марки «Порше», накануне Гран-при Австралии сезона 2018 года проехал по трассе в Альберт-парке за рулём серийного 700-сильного спорткара Porsche 911 GT2 RS. Отметим, что в Мельбурне бывший гонщик также стал ведущим пресс-конференции призёров этапа Формулы-1 на подиуме после финиша Гран-при. Посмотреть видеоролик можно на официальном канале «Порше» в YouTube.