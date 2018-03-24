Льюис Хэмилтон — Феттелю: «Я ждал момента, чтобы стереть эту улыбку с твоего лица»

Во время пресс-конференции после квалификации «Гран-при Австралии» между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком "Феррари" Себастьяном Феттелем возникла напряженность. Британец выиграл квалификацию на последнем круге, а немец стал третьим. После этого Хэмилтона спросили, использовал ли он специальный режим двигателя, о существовании которого у «Мерседеса» ходят слухи.

— На последнем круге у меня был тот же режим, что и на предыдущих, — цитирует F1i Хэмилтона. — В конце все удачно сложилось. Я смог заставить работать шины и избежал ошибок.

— А что ты делал до этого? — спросил Феттель.

— Я ждал круга, на котором смогу стереть эту улыбку с твоего лица, — ответил Хэмилтон, который явно был раздражен этим вопросом немца.