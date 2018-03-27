Кристиан Хорнер: «Все знают, что „Мерседес“ использует особый режим двигателя»

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер требует с руководства «Формулы-1» запрета особого режиме двигателей, который использует «Мерседес». В немецкой команде не признают использование такого ускоряющего режима, однако о его применении подозревают многие из-за резких прорывов команды в квалификации.

— Когда машина заканчивает квалификацию, она находится в режиме закрытого парка, а нужно проверять двигатели, чтобы они были в одном режиме от начала квалификации до конца гонки, — цитирует F1i Хорнера. — Хэмилтон в Австралии выиграл слишком много времени между вторым и третьим сектором. И это не совпадение. Все знают, что «Мерседес» имеет особый режим двигателя, который используется в третьем секторе, потому что в первых двух им нужно экономить ресурс мотора.