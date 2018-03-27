Ещё
Кристиан Хорнер: «Все знают, что „Мерседес“ использует особый режим двигателя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристиан Хорнер: «Все знают, что „Мерседес“ использует особый режим двигателя» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер требует с руководства «Формулы-1» запрета особого режиме двигателей, который использует «Мерседес». В немецкой команде не признают использование такого ускоряющего режима, однако о его применении подозревают многие из-за резких прорывов команды в квалификации.
— Когда машина заканчивает квалификацию, она находится в режиме закрытого парка, а нужно проверять двигатели, чтобы они были в одном режиме от начала квалификации до конца гонки, — цитирует F1i Хорнера. — Хэмилтон в Австралии выиграл слишком много времени между вторым и третьим сектором. И это не совпадение. Все знают, что «Мерседес» имеет особый режим двигателя, который используется в третьем секторе, потому что в первых двух им нужно экономить ресурс мотора.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пакет помешал Сироткину финишировать на "Гран-при Австралии" Сироткин будет стартовать 19-м на дебютном "Гран-при Австралии" Жак Вильнев: "Этот год может стать годом Райкконена"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201832
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ3
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение