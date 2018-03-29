Эксперты Формулы-1 назвали Магнуссена лучшим пилотом Гран-при Австралии

Организаторы Формулы-1 объявили о старте проекта F1 Power Rankings, в рамках которого группа экспертов будет по итогам каждого этапа сезона-2018 года оценивать пилотов и составлять топ-10 лучших гонщиков Гран-при.

Лучшим в Мельбурне эксперты назвали датского гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена , который за весь уик-энд не допустил ни одной ошибки и шёл в гонке четвёртым, пока не сошёл из-за ошибки команды на пит-стопе. Второе место в рейтинге отдали британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», который был быстр и безошибочен, но упустил победу из-за просчёта команды. Третье место в рейтинге получил испанец Фернандо Алонсо из «Макларена», который принёс команде лучший результат с Гран-при США в 2016 году.

Фото можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».