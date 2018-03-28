«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Бахрейна

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, представила выбор пилотов и команд на предстоящий Гран-при Бахрейна 2018 года.

Согласно представленному перечню, «Макларен» в полном составе выбрал больше всего комплектов «суперсофта» — по девять на каждого пилота. Больше всего «софта» — по пять комплектов — выбрали Валттери Боттас («Мерседес»), Лэнс Стролл («Уильямс») и Пьер Гасли («Торо Россо»). Больше всего «медиума» выбрал Маркус Эрикссон («Заубер») — три комплекта.

Фото можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».