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Сергей Сироткин: «В Мельбурне я отработал не лучшим образом»
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Сергей Сироткин: «В Мельбурне я отработал не лучшим образом» 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Фото: f1report.ru
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подчеркнул, что его больше расстроил ход всего уик-энда «Гран-при Австралии», чем его итог. В Мельбурне россиянин сошел с трассы на пятом круге — в воздуховод его болида попал пакет, из-за чего через несколько кругов отказали тормоза. По словам Сироткин, из-за того, что он сошел с дистанции, а его напарник Лэнс Стролл занял лишь 14-е место, команде не удалось понять, как болид ведет себя на трассе.
— Естественно, ранний сход меня не порадовал, но честно говоря, меня больше расстраивает ход всего уик-энда, чем его итог, — цитирует f1news.ru Сироткина. — Нехватка темпа, то, что со своей стороны я отработал не лучшим образом, то, на каких позициях мы находились, и то, как для нас все складывалось. Мы не смогли ни добиться скорости, ни извлечь максимум информации о машине и поведении шин.
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